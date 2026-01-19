＜ドバイ招待最終日◇18日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの2026年初戦は最終ラウンドが終了した。38歳、ナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル10アンダーで同ツアー3勝目をマークした。〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング1打差2位にはダニエル・ヒリアー（ニュージーランド）、トータル8アンダー・3位タイには、4年連続の年間王者に輝いたローリー・マキロイ（北アイ