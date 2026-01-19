19日（月）は日本海側で天気下り坂。今週は寒波が襲来する見込みです。【19日（月）の天気】前線を伴う低気圧が日本海から近づき、夜にかけて北日本や日本海側の地域を通過する見込みです。北日本では昼ごろから雪の降るところが多く、夕方以降は北陸や西日本の日本海側で雨が降り出す見込みです。お出かけの際、降っていなくても、傘を持っていくようにしましょう。一方、東日本や西日本の太平洋側では日差しがありますが、朝晩は