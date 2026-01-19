人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年1月5日、自身のインスタグラムを更新。制服風のミニスカコーデでさまざまなポーズをとるショットを披露した。「自分のすこやかを大切にして」上坂さんは、「仕事はじめ」を話題にし、「自分のすこやかを大切にして、まったり無理せず！！まいりましょうね！あなたはえらいぞ〜っ！！」とエールを送った。インスタグラムに投稿された写真では、白と黒のセーラーカラーの半袖トップスと黒いフ