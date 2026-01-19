【本日の見通し】方向性探る展開 先週末のドル円は158円台を中心とした推移となった。23日の通常国会冒頭での解散が濃厚となっている日本の政局を受けた円売りと、トランプ大統領がハセット国家経済会議（NEC）委員長の留任を示唆し、次期FRB議長候補の可能性が小さくなったことを受けたドル買いが支えとなった。次期FRB議長に関してはハセット氏とウォーシュ元FRB理事が有力候補とされる中、ハト派色が強いハセ