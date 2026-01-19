○経済統計・イベントなど ０８：５０日・機械受注 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １１：００中・ＧＤＰ（国内総生産） １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・固定資産投資 １１：００中・不動産開発投資 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １３：３０日・第３次産業活動指数 ※マーティン・ルーサー・キン