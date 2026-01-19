１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円１２銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４２銭前後と同７５銭程度のユーロ安・円高だった。 片山さつき財務相は１６日午前の閣議後会見で、足ともでの円安進行について「あらゆる手段を含めて断固たる措置を取るということを再三言っている」と述べたほか、同日の日