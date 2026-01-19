１９日の東京株式市場は個別株の物色意欲は旺盛ながら、主力ハイテク株などの上値が重く、日経平均が下値を探る展開が続きそうだ。ただ、衆院解散・総選挙アノマリーを背景に深押しは想定しにくく、５万３０００円台半ばから後半での推移が予想される。前週末の欧州株市場は高安まちまちながら、週末特有の持ち高調整の売りが上値を押さえ、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが反落、フランスのＣＡＣ４０は５日続落となっ