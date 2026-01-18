高齢者の食事介助をしていると、「上手く飲み込めない」「食事中にむせる」といったことが多く起こります。高齢者の方が、食事を安全に楽しんでもらうにはどのような点に注意すればいいのでしょうか。言語聴覚士の大井さんに伺いました。 監修言語聴覚士：大井 純子（言語聴覚士） 北里大学医療衛生学部卒業。大学卒業後、回復期リハビリテーション病院、総合病院に勤務したあと、訪問看護ステーションで訪問ST