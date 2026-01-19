ベンキュージャパンは1月27日に、天井モバイルプロジェクターGVシリーズから初となるバッテリー非搭載モデル「GV32」を発売する。予約受付中で、公式オンラインストア価格は8万9800円。26日までに会員登録した人には20％オフクーポンを配布している。●自動調整機能が付いてセッティングが楽 USB Type-C給電で使い方いろいろ新製品は、寝室での使用に最適な天井モバイルプロジェクター。付属の台座に置いて上下にスライドする