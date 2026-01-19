現地１月18日に開催されたラ・リーガ第20節で、久保建英が所属する11位のレアル・ソシエダが、首位のバルセロナとホームで対戦。２―１で勝利を飾った。この古巣との一戦に右サイドハーフで先発した久保は66分、スプリントした際に左のハムストリング付近を痛めて、ピッチに倒れ込む。そのまま起き上がれず、ストレッチャー乗せられて交代を余儀なくされた。５か月後にワールドカップが控えているだけに、日本代表主力が負傷