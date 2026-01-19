アフリカネイションズカップ2025（AFCON）決勝戦が18日に行われ、セネガル代表とモロッコ代表が対戦した。アフリカ最強国を決めるAFCONもいよいよフィナーレを迎える。決勝戦に進出したのはセネガルとモロッコという大陸を代表する強豪2チーム。セネガルはグループリーグを2勝1分で首位通過すると、その後はスーダン代表、マリ代表、エジプト代表を撃破し4年ぶりの大陸制覇に王手をかけている。一方、50年ぶりの優勝を目指すモ