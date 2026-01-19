アーサー・パパス監督体制１年目だった2025年は、J１で10位のセレッソ大阪。22年は５位でフィニッシュして以降、23年が９位、24年と25年が10位と３年続けて中位に甘んじていることは、クラブが直面する厳しい現実を物語っている。「昨年は納得できるシーズンではなかった。後悔が残るというか、もっとできたなと感じる一年でした」悔しさをにじませるのは、昨季のキャプテン田中駿汰。彼は重責を託されながら、怪我もあって29