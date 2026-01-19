大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53720-340 （-0.62％） TOPIX先物3648.0-20.5 （-0.55％） シカゴ日経平均先物53720-340 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 16日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。トランプ米大統領による次期米連邦準備理事会（FRB）議長の人事に関する発言を受けて、FRBの独立性への懸念が強まったほか、イランやグリーンラ