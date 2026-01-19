社会人野球・日本新薬の新監督に松下和行氏（49）が就任した。チームに復帰するのは12年以来14年ぶり。1年目となる今季にかける思いを、スポニチアネックスの取材で明かした。「日本一になるというのはもちろんですが、まずは（都市対抗の）本戦出場というところが一番のメインになります。社員の方々にいろんな支援をしていただいている中で、一緒に喜びを味わいたい。東京ドームへ行くことは同窓会や同期会など久々に会う機