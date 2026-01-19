12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏、DeNA・相川亮二監督がリリーフ陣について言及した。野村氏はDeNAのリリーフについて、「外国人はわからないんですよ、良いと思ってとってきてるし、前評判はわかるんだけど、こればっかりは当てにならないところがありますよね。相川監督も十分わかっている。やってくれれば儲け物のイメージ。誰が頑張るとなった時に伊勢をはじめ、森原だった