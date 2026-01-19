Photo: ギズモード・ジャパン どっちもメリットあって、どっちも良いんだよなぁ〜！そうなのです、掃除機のごみ捨て方式って悩ましい問題。紙パックからはじまり、サイクロン式が人気でダストボックスに貯める方式にトレンドが変わりましたが、最近になって再び紙パックの勢いが復権しています。ランニングコストのかからないダストボックスは魅力的だけど、そのままぽーい！と捨てられる紙