今年は震災の年の可能性「’26年は、大規模な地震への注意がとくに必要です。日本はケタ違いの″激甚（げきじん）災害の季節″に突入しました」地球科学が専門で京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏が、こう警鐘（けいしょう）を鳴らす。大地震と聞いて記憶に新しいのが、昨年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とするマグニチュード（Ｍ）7.5の地震だろう。懸念されるのが誘発される大震災だ。北海道の千島海溝と東北沖の日本海溝では