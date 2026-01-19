◆ラ・リーガ▽第２０節Ｒソシエダード２―１バルセロナ（１８日、レアレ・アレーナ）日本代表ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）はホームのバルセロナ戦で先発出場も、後半２０分すぎに左ハムストリング（太もも裏）を負傷したとみられ、途中交代した。試合はＲソシエダードが２―１で勝った。１―０で迎えた状況で、再三のピンチをしのいでいたＲソシエダードは左サイド深い位置からカウンター攻撃を仕掛けた。前線へのパス