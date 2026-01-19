◇米男子ゴルフ下部ツアーグレート・アバコ・クラシック第1日（2026年1月18日バハマアバコ・クラブ＝7296ヤード、パー72）今季第2戦の第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの1アンダー71で回り、首位と5打差の暫定33位で発進した。大西魁斗（27＝フリー）は5バーディー、2ボギーの2アンダー70で回り、暫定14位だった。