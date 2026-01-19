守田英正の所属するスポルティングCPはリーグ戦第18節でカーザ・ピアと対戦し、3ｰ0で勝利をおさめた。3試合ぶりの先発となった守田は90分出場し、チームの圧勝に貢献している。試合後のインタビューでルイ・ボルヘス監督はこの試合を先制点を決めるまではチームが「ややエネルギーに欠けていた」と認め、後半に取り戻したチームの活力について中盤を務めたジョアン・シモエスと守田の活躍を強調したことを現地メディア『Jornal de