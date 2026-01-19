強みを生かせる週。仕事も得意なことは積極的にアピールしていきましょう。対人面も○。感性の合う人と楽しい時間を共有できそう。また、金運は諦めていたものが見つかる暗示が。恋愛は多彩な場所に出会いが潜んでいます。行動範囲がワンパターンにならないよう心がけて。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら