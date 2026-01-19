天邪鬼なマインドに陥る週。思いとは裏腹な態度をとり後悔しがち。また、仕事は合理的にこなそうとするほど多忙に陥りそう。周囲と波長を合わせながら動くことが回避策に。金運は締めモードはNG。特に交際費をケチらないこと。恋愛は秘密の関係や嘘がバレやすい恐れが。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら