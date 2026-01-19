メンタルが安定し穏やかに過ごせる週。また、仕事は忙しいほど充実感を味わえます。新たな分野へのチャレンジも○。金運は週末から上昇気流に。高価なショッピングも○。恋愛は相手ファーストな態度が進展キーに。好きな相手の推しの趣味などをしっかりリサーチして。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら