運気はまずまず。狙っていたポジションが手に入るなど仕事運も○。職場の人間関係も良好。金運は波乱。予想外の出費に見舞われそう。メンタルが不安定なときの買い物は控えて。恋愛は出会い運が華やか。穏やかなタイプにアプローチされる暗示も。魚座も運命パーソン。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら