メンタルが落ち着かない週。運気的には悪くはないので地に足をつけ行動して。金運は旅や趣味などライフワークの投資にツキあり。また、美容運は○。ヘルシーな食生活で綺麗になれそう。恋愛はひとり合点で突き進みがち。冷静な人からのアドバイスを聞き入れると好転します。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら