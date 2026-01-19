粘り強さが開運を招く週。何事も簡単に諦めず動かして。美容運は好調。エステなどで思い切りデトックスできそう。イメチェンも○。金運は新しいことを取り入れることが財運アップに。特にお財布を新調すると吉。恋愛は共通の知人の紹介で楽しい出会いが期待できそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら