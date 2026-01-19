運動不足で太ったり、体調を崩しやすい週。水に関わることにツキがあります。水泳など膝に負担をかけないスポーツもオススメ。金運は吉。自分へのご褒美買いも財運アップに。恋愛は意気込んで出向いた場所ほど肩透かしに逢うかも。気取らず足を運んだ場所に運命が潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら