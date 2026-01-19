お金を賢く使える週。ギャンブルや投資運も○。ぴんと来る話が舞い込んできたらスルーせずに耳を傾けてみて。仕事も将来に向けた自己投資が開運に。健康は腰痛に注意。恋愛は、無自覚にしつこく振る舞う恐れが。好きな相手には優雅な受け身スタンスをアピールしましょう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら