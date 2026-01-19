運気はアゲアゲモード。華やかなオーラに包まれどこにいても目立つ存在になりそう。仕事は巻いた種が花開く暗示が。焦らず刈り取ることが成功キーに。金運も◎。高価な買い物もツキあり。恋愛はタイプの人からアプローチされそう。カップルは懐かしい場所に足を運ぶと吉。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら