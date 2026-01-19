リズム良く過ごせる週。ただ、面倒なことを後回しにすると運が停滞します。仕事は特に苦手な案件ほど手早く片付けましょう。また、人の領域を手伝うなどもNG。金運は計画的に使うと財運アップに。恋愛は、キャンプなどアウトドアシーンに楽しい出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら