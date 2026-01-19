スペイン南部で18日、高速鉄道2本が脱線する事故が起き、少なくとも21人が死亡、およそ100人がケガをしました。現地メディアなどによりますと、スペイン南部で18日、高速鉄道2本が脱線する事故が発生しました。少なくとも21人が死亡、けが人は100人にのぼり、車内に閉じ込められている人も多数いることから、救急隊による懸命の救助活動が続いています。事故は、マラガ発マドリード行きの民間高速鉄道「イリョ」が脱線し、隣接する