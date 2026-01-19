診療所や養護老人ホーム、デイケア、訪問看護ステーション、デイサービスには、“必要とする人だけが行く場所”というイメージがあるかもしれません。ところが長野県軽井沢町にある診療所「ほっちのロッヂ」は、医療資格の有無や年齢、病状に関わらず、さまざまな人たちが出入りする、まるでリビングのような場所。共同代表の紅谷浩之（べにや・ひろゆき）先生に設立の背景と、開業から5年のこれまでの活動について伺いました。「