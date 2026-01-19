シリーズ屈指の賛否両論作となった『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）ライアン・ジョンソン監督による新たな映画3部作が事実上の棚上げとなってから久しい。以来ジョンソンは自身の人気シリーズ『ナイブズ・アウト』に勤しんでいるが、『スター・ウォーズ』からの撤退には「ファンの声への恐怖感」があったようだ。ルーカスフィルム社長を退任するキャスリーン・ケネ