NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で仲野太賀さん演じる豊臣秀長はどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「晩年の居城である大和郡山城をみれば、彼の戦略や戦術だけでなく性格もよくわかる」という――。郡山城（大和国）追手門と追手向櫓（写真＝Saigen Jiro／CC-Zero／Wikimedia Commons）■居城を見れば豊臣秀長の本当の性格が見えてくる城は、武将やその一族の生死や浮沈を分ける場で、同時に、権力者が権力を誇示しつ