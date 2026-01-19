少しずつ陽が伸び、春らしい色が気になるタイミング。新作コスメをチェックして、ひと足早めに季節を先取り♪ ヘア＆メイクアップアーティストの北原 果さんがレポート。※ 写真左からレポート！? DUO CLEANSE SERUM「デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト」つるんとなめらかな透明美肌に育む新発想「落とす美容液」がデビュー。「肌あたりが優しいのに効果絶大！ 使うたび、肌の調子が上向きに」。洗い流すタイプの多機能スキ