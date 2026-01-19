昨年下半期以降、北朝鮮と中国の貿易は大幅に拡大しているが、海外で活動する北朝鮮の貿易要員（貿易イルクン）たちの行動の自由度は、むしろ縮小している。北朝鮮当局による監視が二重三重に強化されているためだ。北朝鮮は、国家に必要な物資の輸出入を担わせるため貿易要員を海外に派遣しているが、彼らが誰と会い、どのような会話を交わしたのかに至るまで逐一把握し、日常の一挙手一投足を監視している。このため、貿易要員の