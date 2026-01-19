グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、19日発売の『週刊ヤングマガジン』8号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【別カット】ベッドルームで圧巻のボディを披露した沢口愛華沢口は、「ミスマガジン2018」でグランプリに輝き、その後も“令和のグラビアクイーン”“最強グラビア女王としてグラビア界を席巻。近年はドラマなどにも出演し、活躍の幅を広げている。今回は自身初の冬の北海道でロケ。雪景色×温泉グラビ