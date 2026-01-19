1月18日、中国国家鉄路集団有限公司（国鉄集団）の発表によると、2026年の春節（旧正月）の帰省やUターンのための特別輸送態勢「春運」は2月2日に始まり、3月13日までの40日間実施されます。期間中、全国の鉄道による旅客輸送量は前年同期比5%増の延べ5億3900万人となる見込みです。春節前のピーク日は2月13日（旧歴12月26日）、春節後のピーク日は2月23日（旧暦1月7日）と予測されており、春運初日のチケットは1月19日から発売さ