「初めて雪を見た！！！ 雪だ！！！」【写真】足元に積もる雪…訪日中の感動が伝わる一枚そんな歓喜の声が添えられた動画が、Xで話題になっています。投稿したのは、台湾から来日していた海翼（カイ・ヨク）さん（@Hi_ye）。2026年1月2日の夜、東京都心では平年より1日早く、昨シーズンより14日遅い初雪を観測し、20時には積雪1cmを記録しました。動画には、真っ暗な空を白く染め上げるように、しんしんと降る雪を撮影する海翼さん