J1アビスパ福岡のスポンサー「ソニーストア福岡天神」が17日、福岡市の同店で初心者向けのサッカー撮影講座を開き、サポーターに練習や試合撮影に向いた基本的な設定や?テクニック?を伝授した。昨年11月に雁の巣球技場（同市）で店員が撮った練習風景の写真を紹介しながら、同店スタイリストの中野侑以さん（27）が「推しの好きな選手を撮るためには準備が必要」と説明。選手の速い動きに対応するためシャッタースピードは1000