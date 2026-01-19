＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】客席で拍手するお笑いタレントの姿天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが国技館の貴賓席にお座りになった。天覧相撲は2020年初場所以来6年ぶり。そんな中、館内には“お坊ちゃま”お笑いタレントの姿が。拍手をしている様子がしっかりとカメラに抜かれ、視聴者はその姿に注目した。天皇、皇后両陛下と愛子さまは17時頃に場内ア