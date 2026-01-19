スペイン南部で18日、高速鉄道が脱線し少なくとも10人が死亡しました。高速鉄道の運営会社によると、列車はスペイン南部のマラガ駅発・マドリード行きで、18日夕方に出発してから約10分後に脱線しました。事故は線路の分岐点で発生し、スペイン政府によると、何らかの理由で列車が脱線し隣の線路に侵入しました。その際、隣の線路を走っていた別の列車に接触し、この列車も一部の車両が脱線したということです。地元メディアにより