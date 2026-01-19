約3万人の上場企業の取締役がベンチャーや中小の事業承継を ─自ら起業家となり、ベンチャー企業の育成にも取り組むクリーク・アンド・リバー社会長の井川幸広さんから見た2026年の見通しをお願いします 。 井川高市政権の実行力が興味深いです。優れたリーダーはパッと空気を変えます。高市首相の情熱と覚悟が段々浸透し始めていると感じます。また、成長戦略がベンチャ