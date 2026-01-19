朝のドル円は157円90銭台＝東京為替 朝のドル円は157円90銭台での推移。海外市場ではトランプ大統領のハセット委員長に絡んだ発言などがドル買いを誘うも、グリーンランドを巡る関税の問題などもあり不安定な動きとなっている。 USDJPY157.92