お笑いコンビ、国道アリスが18日開催の「第26回新人お笑い尼崎大賞」漫才・コントの部で優勝。かとうスムージー（29）コヤマダ（27）が、ともにX（旧ツイッター）で喜びを伝えた。かとうは「やったー新人お笑い尼崎大賞大賞獲れました去年のリベンジ果たせました！うれしすぎる！サイコー！応援してくださった方々ありがとうございます大賞の名に恥じぬように、これからも頑張ります」と写真入りでXに投稿。コヤマダ