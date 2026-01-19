日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いたピュアラブストーリー『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』（テレ東系）。主演の赤楚衛二演じる長谷大河と恋に落ちる大学院生のパク・リンを演じているのは、IZ*ONE出身のカン・へウォンだ。日本の地上波ドラマ初出演の心境について話を聞いた。 参考：赤楚衛二が語る、飽くなき挑戦の現在地「一番は“自分に飽きたくない”のかもし