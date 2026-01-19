【ラ・リーガ第20節】(アノエタ)ソシエダ 2-1(前半1-0)バルセロナ<得点者>[ソ]ミケル・オヤルサバル(32分)、ゴンサロ・ゲデス(71分)[バ]マーカス・ラッシュフォード(70分)<退場>[ソ]カルロス・ソレール(88分)<警告>[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(37分)、ジョン・アランブル(51分)、イゴール・スベルディア(78分)[バ]エリック・ガルシア(76分)、ロベルト・レバンドフスキ(83分)、フェルミン・ロペス(85分)観衆:36