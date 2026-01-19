ソシエダ所属の日本代表MF久保建英が18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦の後半21分に左ハムストロングを痛めてピッチに倒れ込み、負傷交代を強いられた。痛めた後は立ち上がれないまま担架車両でピッチを引き上げており、重い肉離れとみられる。負傷が起きたのは1-0でリードした後半21分、久保はカウンターの局面で相手の最終ライン裏にスプリントを仕掛け、FWミケル・オヤルサバルのロングスルーパスを追いかけたが、敵陣に