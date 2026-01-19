ラ・リーガ 25/26の第20節 レアル・ソシエダードとバルセロナの試合が、1月19日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェルミン・ロペス（MF）、フェラン・トーレス（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ね