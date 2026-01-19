＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】ひと際、色味が“派手”だった義ノ富士の袴姿一月場所の中日、両国国技館に天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下をお迎えしての「天覧相撲」が行われた。天覧相撲が行われるのは、2020年一月場所の14日目以来、実に6年ぶりのこと。この特別な一日に、力士たちも普段の着物姿とは異なる「袴姿」で会場入り。その凛々しくも華やかな姿に、「義ノ富士派手だな」「高安かっこいい